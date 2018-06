Federer, il re torna, vince e si riprende lo scettro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISRoger Federer non poteva augurarsi inizio migliore per il viaggio che lo porterà a Wimbledon. Nel giro di due giorni il campionissimo svizzero ha riconquistato la vetta del ranking mondiale superando Rafa Nadal (oggi inizierà la settimana numero 310 da leader a oltre 14 anni dalla prima volta), e portato a casa il novantottesimo trofeo, terzo in stagione. Nella finale sull'erba di Stoccarda, Re Roger ha fatto suo il torneo Atp 250 battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 6-4, 7-6 al termine di una sfida nella quale il...