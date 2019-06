Federer è da 10 sull'erba di Halle: vinto il titolo numero 102

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISIl tempo per Federer non passa mai, almeno sull'erba. Ad Halle gli hanno dedicato una strada all'esterno dell'impianto e solo in 5 tornei ha vinto più partite: 97 agli Australian Open, 95 a Wimbledon, 85 agli US Open, 71 a Basilea, 70 al Roland Garros. In Germania è arrivato a quota 68 battendo in finale David Goffin, minuto ma talentuoso belga: 7-6 (2) 6-1 in un match che è durato fino al tie break. Una sfida che il 37enne svizzero ha impostato sull'uno-due contro un rivale che trova ottimi angoli con un servizio molto insidioso sui...