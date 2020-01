AUSTRALIAN OPEN

La vittoria numero 102 di Roger Federer a Melbourne Park è stata certamente la più miracolosa di tutte: il campione elvetico ha vinto al quinto set dopo aver annullato 7 match point nel quarto all'americano Sandgren. Lo svizzero, che in 15 tornei disputati non ha mai perso nei quarti di finale degli Australian Open, ha eguagliato il suo record di carriera di match point salvati a 16 anni e mezzo di distanza da quando nell'agosto 2003 ne annullò altrettanti a Scott Draper a Cincinnati. Un match che sembrava perduto quando un problema fisico tra l'inguine e l'adduttore destro lo aveva visto cedere nettamente con un doppio 6-2 secondo e terzo set. Sulla strada verso la finale il fuoriclasse svizzero incontrerà domani Novak Djokovic che prima di aver ragione del canadese Milos Raonic (6-4,6-3,7-6) ha ricordato Kobe Bryant indossando una felpa con le iniziali KB con i numeri 8 e 24 cuciti.

Un match incredibile quello di Federer in cui lo stesso campionissimo ammette di essere stato fortunato: «Ho salvato sette match point e non sempre si ha il controllo della situazione - ha detto - Ho cercato di non sbagliare, pensare un punto alla volta. Via via sentivo meno pressione. Oggi magari non meritavo di vincere ma sono felice» .

