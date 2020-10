NUOTO

Le speranze di poter partecipare alle ultime gare in programma il 10 e l'11 novembre a Budapest in occasione dell'International Swimming League, la competizione simile alla Champions League del calcio che vede opposte le varie formazioni continentali e il contagio da Covid sono stati i temi al centro della diretta sulla piattaforma Instagram tra Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta.

La campionessa, come è noto, si trova in quarantena a Verona; mentre il tecnico, alla guida della formazione continentale Aqua Centurions, era in Ungheria. Tra le prime domande all'azzurra quella relativa alle sue condizioni di salute. «Ho fatto il tampone che è risultato lievemente positivo - ha raccontato - ma spero che giovedì il nuovo tampone possa darmi il via libera perché non ce la faccio più a stare in casa. Sto bene da tempo ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test al cuore e ai polmoni». Il pensiero va naturalmente ai Giochi di Tokyo, grande obiettivo della stagione: «Certo dopo tutta questa menata per poi non andare Se ci saranno, io onestamente spero di esserci. Purtroppo l'età non è dalla mia parte e anche con questo virus io cercherò di prendermela nel modo migliore anche se non è facile. Mi scoccia stare bene e dovere rimanere a casa».

LACRIME

«È stato come un fulmine a ciel sereno - ha proseguito la campionessa ritornando sui temi del colloquio di ieri con il nostro giornale - e le mie lacrime erano quelle da atleta ma ora desidero che siano di gioia». Alla domanda di quali sono i segnali relativi al Covid oltre alla febbre e al malessere, ha spiegato: «L'assenza di gusto e olfatto che però è durata poco. Ma ho sentito di avere un superpotere quando ho avvertito le puzzette dei miei cani». Poi domanda sul Decreto presidenziale: «Onestamente ci sono rimasta male e ci sono tante categorie che vedo in sofferenza. Per la chiusura delle piscine sono molto preoccupata perché nel mio sport non girano tutti i soldi che girano in altri e quindi penso che sarà un momento veramente difficile. Secondo me forse tutto andava pensato un po' meglio - ha sottolineato - però io non sono nessuno per poterlo dire ed è logico che da sportiva è stata una bella mazzata anche se di fatto noi, che siamo un po' più fortunati e nuotiamo in un centro federale che tutela di più gli atleti per fare il loro mestiere, avremo la fortuna di poterci allenare». «Gli atleti - ha sottolineato Matteo Giunta - prima di tornare ad allenarsi e dopo essere stati positivi al Covid dovranno effettuare dei test fisici, rifare la visita medico-sportiva e altri test più specifici». Ritornando al tema dell'Isl, Giunta ha precisato di essere fiducioso e di aver iscritto a Budapest la campionessa di Spinea ai 400 sl. «Bene, più gare ci saranno meglio è, ed io ho bisogno di gareggiare», ha risposto la Pellegrini precisando quanto dichiarato al Gazzettino.

Francesco Coppola

