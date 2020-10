Uno si dice «arrabbiato», l'altra ammette «ho pianto»: la seconda ondata di Covid-19 sta dilagando anche in Italia e, oltre a numeri allarmanti, lo testimonia il contagio giunto fino ai vertici dello sport italiano. Valentino Rossi e Federica Pellegrini, campionissimi di MotoGp e nuoto, gli atleti italiani più forti di quest'epoca, per ironia della sorte hanno annunciato di aver contratto il virus nello stesso giorno. E hanno scelto entrambi di comunicare la loro positività via social: Valentino scrivendo «mi sono svegliato debole e con qualche linea di febbre, poi la verità»; la Divina in una story su Instagram «ieri uscendo dalla piscina avevo molti dolori. Oggi il responso dei tamponi». La loro preoccupazione comune? Non poter gareggiare: «Sono arrabbiato, dovrò saltare il Gp di Aragon»; «Avevo voglia di tornare a gareggiare nella Isl di Budapest (la neonata Champions League di nuoto della quale è stata fervida promotrice ndr)». Il coronavirus, dopo aver evitato gli strappi di Ibra e le finte di Cristiano Ronaldo, ha bucato l'élite dello sport mondiale, che gareggia e viaggia come se fossimo nell'era pre-Covid. Lo fa per placare la fame di sponsor e tv: ma questo sport menomato dal coronavirus non vale più i contratti milionari firmati in tempo di pace.

Romolo Buffoni

