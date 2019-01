Fede battezza la Champions del nuoto: «Una rivoluzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOTOFederica Pellegrini non finisce mai di stupire: lo fa da 15 anni nelle piscine di tutto il mondo. Lo fa da una settimana sul piccolo schermo (come star dello show Italia's Got Talent di Sky) e da ieri come atleta della nuova super-lega ISL, una sorta di Champions del nuoto che vanta già le adesioni di 30 tra i migliori atleti al mondo. «Sono molto contenta di partecipare alla International Swimming League. Sarà la rivoluzione del nuoto - ha dichiarato ieri la Divina di Spinea alla firma del contratto avvenuta a Milano - L'obiettivo è...