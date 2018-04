Fed Cup, niente da fare per le italiane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS(bt) Niente da fare per le ragazze di Tathiana Garbin, incapaci di ribaltare il pronostico che le vedeva sfavorite nel play-off per l'accesso al World Group di Fed Cup. È finita 4-0 per il Belgio, che ha chiuso il discorso già alla terza partita dopo i due successi ottenuti sabato. Sulla terra rossa di Genova la numero 17 del mondo Elise Mertens, vincitrice sabato con Jasmine Paolini, non ha avuto particolari problemi a battere Sara Errani con il punteggio di 6-3, 6-1 in 1h18'. Poi, a risultato acquisito, il doppio belga...