Febbre da Superbowl, Brady per la leggenda

FOOTBALL AMERICANONEW YORK Tutto pronto ad Atlanta per il Superbowl. Stanotte in campo, al Mercedes Benz Stadium, si giocano il prestigioso titolo i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Uno scontro fra i vecchi Bill Belichick e Tom Brady e i giovani Sean McVay e Jared Goff.Due generazioni e due facce del football americano. Il quarterback Brady con i suoi 41 anni sfida il 24enne dei Rams Goff. «Quando lui vinceva il Superbowl, io avevo 7 o 8 anni» dice Goff riferendosi all'età del rivale. Brady ha vinto il suo primo Superbowl il 3...