LA STRACITTADINA

MILANO Sale la febbre da derby. Si va verso il tutto esaurito al Meazza per Inter-Milan e Zlatan Ibrahimovic ruggisce sui social: smaltita l'influenza e ormai in fase di completa guarigione l'affaticamento al polpaccio - i problemi che lo hanno costretto a saltare precauzionalmente la gara poi pareggiata contro il Verona - lo svedese è tornato per la prima volta sul campo per un allenamento personalizzato. E poco più tardi ha postato un video in cui una sua smorfia viene doppiata da un ruggito, il tutto accompagnato da suoni ed effetti visivi che rimandano al re della savana. «I leoni - scrive Ibrahimovic su Twitter e Instagram - non fanno lo stesso rumore degli umani». Un messaggio pieno di grinta e determinazione in vista della gara che potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri, ancora impantanati a centro classifica ma con mire di Europa. Oggi, secondo i programmi di recupero previsti dallo staff medico, Ibrahimovic rientrerà in gruppo - come già fatto in queste ore da Biglia, Krunic, Kjaer e Conti - e così potrà guidare l'attacco domenica sera. Pioli, in parole povere, dovrà rinunciare solo all'indisponibile Duarte.

Il derby per Ibrahimovic, da grande ex e simpatizzante interista da bambino, non potrà mai essere una partita come le altre. Nell'incrocio con l'Inter ha un bilancio di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte (6 le reti fatte e un assist fornito). A lui, però, è legato il ricordo della sola e unica vittoria del Milan in casa dei nerazzurri negli ultimi 14 anni: uno 0-1 del 14 novembre 2010, partita decisa proprio da un rigore procurato e poi realizzato dallo svedese.

PRIMO DERBY

Per un Milan che su affida ai ruggiti di Ibra, un'Inter che aspetta i colpi di classe di Eriksen. Magari per ripercorrere le orme di Wesley Sneijder. La sfida con i i rossoneri sarà la prima da titolare per il danese come successe al trequartista olandese, che il 28 agosto 2009, appena sbarcato in Italia, contribuì al trionfo per 4-0 della squadra di Mourinho sui cugini rossoneri. La qualità del danese tornerà utile a centrocampo, zona dove spesso l'Inter ha faticato, anche se non è da escludere un impiego più avanzato a ridosso di Lukaku. Comunque sia gli allenamenti di questi giorni saranno fondamentali per far entrare Eriksen alla perfezione negli ingranaggi degli schemi di Conte, soprattutto dopo la prestazione tutt'altro che esaltante a Udine.

Domenica servirà qualcosa di più, anche perché sarà la prima di una serie di sfide che potranno confermare le reali ambizioni scudetto dell'Inter. Un esame di maturità per una squadra che negli ultimi anni, alle prime difficoltà, spesso si è arenata: per questo Conte, che aspetta buone notizie da Handanovic dopo l'infortunio al mignolo della mano sinistra, tiene tutti sulla corda, cercando di non far calare mai il livello massimo di concentrazione per andare sempre a 200 all'ora.

Anche perché l'obiettivo è tornare a vincere, come confermato allo stesso Eriksen. «Vincere è uno dei motivi per cui sono all'Inter - le sue parole -. Rispetto a dove ero prima, qui ci sono maggiori possibilità di farlo. Speriamo di alzare un trofeo. Il derby? Mi dicono sia una partita molto intensa e importante per la stagione, sarà divertente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA