Favola Martinez: il ct contestato ha vinto la guerra

IL PERSONAGGIOMOSCA Non solo i social. Quelli, si sa, sono sempre pronti a infierire. Anche vecchie forme di contestazione old style. Tipo un sit in organizzato davanti alla sede della Federcalcio belga. Ovviamente da un gruppo formatosi su Facebook e accompagnato persino da una petizione su change.org, la più grande piattaforma on line di campagne sociali. Tutti contro Martinez. Colpevole di avere lasciato a casa l'unico giocatore in grado di far vincere il Mondiale al Belgio. Radja Nainggolan, è chiaro. E' passato poco più di un mese e il...