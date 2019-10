Favola Cagliari sale al 5. posto Tracollo Genoa il Parma ne fa 5

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTRE DI AIl Cagliari batte 2-0 la Spal e vola al quinto posto in classifica a due punti dal Napoli. Alla Sardegna Arena decidono le reti, una per tempo, di Nainggolan e Faragò. Particolarmente bello il gol del Ninja (il primo dal suo ritorno nell'isola) che, al 9', raccoglie una respinta di Kurtic su punizione di Cigarini e va a segno con uno splendido tiro al volo da oltre venti metri. Il centrocampista belga prova a concedere il bis al 62' ma la sua conclusione si stampa sul palo. Il raddoppio per i rossoblù arriva comunque 5 minuti...