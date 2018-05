Fatal San Siro e il Milan manda l'Hellas in B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPO Il campionato emette il secondo verdetto con la retrocessione del Verona che si aggiunge al Benevento. Ai gialloblu occorreva la vittoria sul Milan per continuare a sperare, ma a San Siro (stavolta fatale ai gialloblu) è arrivato il ko definitivo al termine di una partita a senso unico, vinta 4-1 dai rossoneri che restano in corsa per l'Europa League, a prescindere dall'esito della finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve. La formazione di Gattuso mette subito alle corde l'Hellas che schiera Calvano davanti alla difesa ma,...