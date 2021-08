Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ATLETICAElaine è a cinque centesimi di secondo dal mito: meno del classico battito di ciglia. Elaine Thompson-Herah ha corso i 100 metri in 10.54, che è la seconda prestazione mondiale di sempre dopo il 10.49 di cui furono protagonisti Florence Griffith-Joyner e (pare) l'anemometro bloccato per non dichiarare la forza del vento a favore, nel luglio 1988 a Indianapolis. È questo il record del mondo tuttora ufficiale: quello di FastElaine,...