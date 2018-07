Fassone: «Milan solido e Bonucci resta con noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIOMERCATOMILANO Luci a San Siro sulle milanesi, attraverso l'analisi dei rispettivi amministratori delegati. Fassone è parso sulla difensiva, dopo la sentenza Uefa che ha escluso il Milan un anno dalle coppe: «Un verdetto ingiusto. Mi auguro che al Tas (cui il club farà ricorso, ndr) si possa leggere la storia in modo diverso. Non saprei dare le percentuali, ma vi assicuro che lotteremo fino al 90'», le parole del dirigente rossonero che non si sbilancia sul futuro: «Non sappiamo se nella testa di mister Li ci sia l'intenzione di...