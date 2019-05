CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FASHION MILANO Un'auto non può rimanere sulla breccia per 34 anni, conquistando oltre 3 milioni di clienti, se non ha qualcosa di speciale. Quel qualcosa che a nostro avviso, nel caso della Lancia Ypsilon, è rappresentato dalle serie speciali che, alla media di una all'anno, ne hanno accompagnato la lunga e onorata carriera fashion city car. Da molti anni l'auto più amata dalle signore si rinnova costantemente con proposte dall'evidente imprinting femminile impresso da un management in cui le donne dalla numero uno del brand Antonella...