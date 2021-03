CAMPIONATO

Quante volte avete sentito dire che è inevitabile che le squadre impegnate al giovedì in Europa League poi paghino pegno in campionato? È uno dei luoghi comuni più frequentati da addetti ai lavori e giornalisti. Perché poi in genere nessuno si prende la briga di verificare che cosa succede davvero. Ebbene, delle 16 formazioni in campo giovedì scorso in Europa League, domenica hanno perso soltanto Roma e Milan. Anzi no, è stato sconfitto pure il Tottenham, ma nel derby con l'Arsenal, altra reduce dalle fatiche di Coppa.

Forse questa è stata una settimana abbastanza eccezionale, è difficile che si ripeta sempre un simile exploit degli stakanovisti (si scherza) del giovedì. Ma tant'è. A parte le due italiane e la squadra di Mourinho e fermi i campionati in Scozia e Norvegia, dove giocano i Rangers e il Molde, il bilancio delle altre undici europaleghiste è il seguente: dieci vittorie e un pareggio. Le altre vincono. E naturalmente corrono. Con le maxi rose e i sistemi di preparazione attuali non si può pensare che tre partite alla settimana siano un problema. Semmai il peso dell'Europa sulle prestazioni domestiche può essere più mentale che fisico. Specialmente a livello di Champions. Peraltro, atleticamente, giocare di sabato in campionato e di martedì in Coppa è esattamente lo stesso che giocare di giovedì in Coppa e domenica in campionato. Talvolta capita che chi gioca in Champions paghi qualcosa nel turno precedente all'appuntamento europeo, più difficilmente dopo. Non è un caso che Juventus, Porto, Siviglia e Borussia Dortmund, impegnate martedì in scontri equilibratissimi in Champions, abbiano tutte vinto nel weekend.

G.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA