FANTASTICA VALLELUNGA Urus, una razza che non c'era. Lamborghini cala nell'arena

FANTASTICAVALLELUNGAUrus, una razza che non c'era. Lamborghini cala nell'arena il suo terzo toro e, nel mondo dell'auto, si percepisce una forte scossa. Un modello del genere, infatti, non si era mai visto in giro e bisognerà verificare se qualcun altro avrà il coraggio di seguirlo, dando vita ad una nuova categoria di vetture. Per imbrigliarlo, al momento, è stato coniato un nome ad hoc, il super Suv, perché Urus è qualcosa di più del re degli sport utility, scrive una pagina inedita nella storia dei motori che era difficile addirittura...