FANNA: VERONA DA RIFARE

CALCIOLa promozione del Verona in A? «Gran parte del merito è di Aglietti». Il nuovo tecnico Juric? «Non lo conosco». Questa squadra a cosa può aspirare in A? «Se cambia almeno una decina di giocatori può lottare per salvarsi». È il solito Piero Fanna, 61 anni tra pochi giorni, secco, apparentemente lontano dal calcio («lo seguo poco, vado allo stadio un paio di volte l'anno, sono un nonno felice») ma poi secco e preciso nei giudizi. Come lo era nei dribbling. Ala destra veloce e inventiva, spina nel fianco di ogni difesa, ha vinto...