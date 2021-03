CASO BARCELLONA

A meno di una settimana dalle elezioni presidenziali, il Barcellona è nel caos. Gli agenti del dipartimento delitti finanziari dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, si sono presentati negli uffici del club, al Camp Nou, e hanno proceduto a una serie di perquisizioni nell'ambito di quello che in Spagna è stato ribattezzato Barçagate, una sorta di spy story di campagne social contro i campioni più rappresentativi della squadra, partite all'interno dello stesso club. Per il quale sono scattati gli arresti: l'ex presidente Bartomeu, il grande nemico di Messi, e altri tre dirigenti sono stati condotti in stato di fermo alla sede centrale della polizia per essere ascoltati.

In particolare, la polizia ha voluto esaminare le tante fatture pagate a un'agenzia perché gettasse fango, via social e non solo, su alcuni tesserati del club come Lionel Messi e Gerard Piqué, colpevoli di non condividere la linea di Bartomeu, o ex come Pep Guardiola e Joan Laporta. Quest'ultimo nel frattempo è tornato in ballo, perché è uno dei tre candidati alla presidenza (gli altri due sono Toni Freixa e Victor Font).

Le forze dell'ordine non hanno voluto rivelare l'identità delle persone condotte alla stazione di polizia di Les Corts ma i media locali hanno appurato che oltre all'ex presidente - raggiunto dalla polizia mentre era nella sua casa a Barcellona - si tratta di Oscar Grau e Romà Gomez Ponti, rispettivamente Ceo e direttore del dipartimento giuridico del club catalano, e Jaume Masferrer, consigliere molto vicino a Bartomeu.

A Bartomeu vengono contestati i pagamenti in 5 rate da 200.000 euro a I3 Ventures per eludere il controllo del consiglio d'amministrazione, che esamina i contratti che superano il milione di euro. Le accuse sono di corruzione e falso in amministrazione.

