Famila parte col piede giusto Sassari trionfa in Europa

BASKET Buona la prima della finale scudetto per il Famila Schio che in gara1 ha superato di 5 punti Ragusa in 40 minuti intensi, vissuti a ricorrere per 36 minuti e cogliere una vittoria strappata nel finale per 69 a 64. Battaglia doveva essere e così è stato. Un Famila di carattere vede ora più vicino il decimo scudetto, quello della stella d'oro. Stasera (20.45) ancora al PalaRomare è in calendario gara2. MASCHILE. Trionfo di Sassari nella Fiba Europe Cup dove la squadra di Gianmarco Pozzecco succede nell'albo d'oro a Venezia (e oggi la...