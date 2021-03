BASKET

BOLOGNA L'8 marzo è la festa del Famila Schio, che si aggiudica il primo trofeo del basket femminile del 2021, trionfando a Bologna nella finale di Coppa Italia: il 69-55 ai danni di Venezia non lascia spazio a interpretazioni, un successo nettissimo per il Famila che si prende la rivincita per la Supercoppa che l'Umana Reyer aveva vinto proprio a Schio a inizio stagione. È Sandrine Gruda a far volare la squadra di Pierre Vincent, con 22 punti e 11-14 al tiro, e attorno alla pivot francese arriva il 12° trionfo per Schio, sempre più detentrice del primato nel trofeo.

Il Famila ripete il predominio mostrato due settimane fa in campionato, quando la capolista Venezia aveva rimediato il primo rovescio stagionale: la difesa arancione fa la differenza tenendo a 55 punti una squadra che ne realizza oltre 90 di media in campionato. E proprio in area, l'ufficio di Gruda, emerge la differenza, perché Schio stravince nella percentuale da vicino e nel duello a rimbalzo (45-29 il confronto). Venezia si illude con un bell'avvio, il +5 (9-4) dopo tre minuti con le triple di Carangelo e Penna, ma le palle perse (16 alla fine) fermano l'attacco della Reyer, che paga la serataccia delle straniere vicino a canestro, con Fagbenle e Petronyte a 10 punti complessivi e 5-15 al tiro, la metà della sola Gruda. Anderson (23) è l'unico riferimento per Venezia, ma è troppo sola, così Schio firma l'11-0 della prima spallata (per il 34-24 all'intervallo) con Sottana, Mestdagh (14) e Gruda. Al rientro Venezia, limitata al 26% da due nel primo tempo, non si scuote e non va oltre il -7 dato da Anderson. Schio distribuisce i punti e con De Pretto e André arriva sul +20 (58-38), vantaggio che viene ritoccato nel finale ancora dall'immarcabile Gruda (64-43 al 36').

Il basket italiano ha anche seguito ieri il sorteggio della fase finale degli Europei, che si disputeranno a Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 giugno. Le azzurre di Lino Lardo, imbattute nei quattro match con il nuovo ct, saranno nel girone B (in Spagna) contro Serbia, Montenegro e Grecia. La prima classificata andrà direttamente ai quarti di finale, le seconde e le terze dei quattro gironi si affronteranno negli spareggi per i quarti. Sfide difficili ma poteva andare anche peggio, dipenderà tutto da come ci arriveremo ha detto il tecnico che sogna un posto nella Top 6, con il relativo pass per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Loris Drudi

