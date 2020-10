Famila Schio, Umana Reyer e Virtus Bologna continuano la marcia a braccetto in vetta alla classifica di serie A1 femminile. È un terzetto a punteggio pieno, con due venete, a guidare il campionato dopo quattro giornate che sembrano delineare le gerarchie della stagione con Ragusa a inseguire staccata di una vittoria. Successi esterni negli anticipi del sabato per scledensi e felsinee con le orange corsare a Vigarano (88-49) trascinate dai 29 punti complessivi dell'asse play-pivot Giorgia Sottana-Sandrine Gruda mentre le virtussine passano 72-68 sul campo della neopromossa Dinamo Sassari (sfida al femminile di un incrocio che da anni anima anche il torneo maschile di A) con una prestazione superlativa di Brooke Williams, autrice di 25 punti in 30' con un 12/13 dalla lunetta. A completare il terzetto di testa è arrivata ieri la netta vittoria dell'Umana Reyer su Broni, un 87-38 che conferma l'ottimo momento di forma delle orogranata che, dopo aver trionfato nella Supercoppa italiana, continuano a produrre un basket frizzante e ben bilanciato nella doppia fase difesa-attacco. Partita virtualmente chiusa all'intervallo (44-20), sugli scudi la capitana Martina Bestagno (20 punti) e Temi Fagbenle da doppia-doppia (11+11) per una Reyer che ha concesso meno di un punto al minuto. A completare il quadro di giornata il successo di misura della Passalacqua Ragusa che passa 73-72 a Lucca e le vittorie dell'Use Scotti Rosa Empoli su La Magnolia Campobasso (80-57), Allianz Geas Sesto San Giovanni a Battipaglia (82-63). In serata Il Fial San Martino di Lupari ha superato il Limonta Costa Masnaga 77-70.

