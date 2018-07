Falcao contro Kane c'è un'autostrada verso la finalissima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BIVIOChi vince affronta Svizzera o Svezia, capito? La sveglia suona forte per Colombia e Inghilterra, stasera una contro l'altra. L'occasione è unica, l'autostrada verso Mosca è aperta, forse non c'è nemmeno il pedaggio da pagare. Capito, Kane? Capito Falcao? Purtroppo James Rodriguez non può capire, vive di rimpianti: è infortunato, stasera è fuori, o quasi. Guardi la Colombia e ne conosci parecchi, Cuadrado, Muriel, Quintero: loro, da noi, si sono abituati a vivere e hanno vissuto pure bene, come quelli della vecchia e leggendaria...