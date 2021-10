Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Hame Faiva, tallonatore del Benetton e nel taccuino di Kieran Crowley per la nazionale italiana come equiparato, è in pista di rientro. Infortunatosi lo scorso novembre al crociato anteriore del ginocchio destro, dopo quasi un anno torna disponibile: venerdì il tallonatore era al seguito del XV trevigiano a Belfast e sabato, contro gli Ospreys, oppure il venerdì successivo a Llanelli contro gli Scarlets, potrebbe essere in campo. Così...