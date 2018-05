CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAIR PLAY FINANZIARIOIl Milan rischia l'Europa League, l'Uefa non ha concesso il settlement agreement per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della camera aggiudicatoria. E lì la gamma di misure disciplinari è ampia, dall'avvertimento all'esclusione dalle competizioni Uefa, passando fra l'altro per il divieto di impiegare i nuovi acquisti nelle coppe europee, lo stop al mercato, limitazioni alla rosa e naturalmente la multa. GIUDIZIO SEVEROIl Milan parla di «giudizio severo, a fronte del miliardo inserito nel sistema...