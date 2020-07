LA GARA

Quando Marquez non c'è, Quartararo balla. Anzi, danza letteralmente sulla propria Yamaha M1 ufficiale. Il secondo appuntamento MotoGP 2020 a Jerez de la Frontera può riassumersi così, con il semplice quanto efficace dominio di Fabio da Nizza. Una doppietta per il giovane francese che lo lancia come favorito per il mondiale con un bottino pieno di 50 punti. Per intenderci, dieci in più di Vinales, ventiquattro più di Dovizioso, e cinquanta più di Marquez. «Siamo in tanti in lizza per il campionato. Marc torna a Brno, Maverick è veloce, poi ci sono Dovizioso, e Valentino che oggi è tornato sul podio», ha sentenziato Fabio.

Più dei punti però, Quartararo sembra quella macchina perfetta inattaccabile da qualsiasi avversario in pista. Mentre la sua Yamaha Petronas vola, gli altri arrancano. Non è una semplice questione di guida, c'è anche una sintonia perfetta con il suo team ai box, con quel Diego Gubellini suo capotecnico con cui ogni scelta tecnica sembra legarsi perfettamente al setting della moto. Prendere ad esempio la volontà di montare gomme rodate - e dunque con una temperatura inferiore - prima di partire. Su Quartararo la scelta ha funzionato perfettamente, su Vinales e Rossi meno. Una cavalcata solitaria quella di Quartararo, davanti ad un Pecco Bagnaia giunto nel gotha della MotoGP, tradito dal motore della sua Desmosedici. Il giovane italiano ha messo in mostra tutta la sua velocità, fino a quella fumata bianca che ha mandato in rovina il sogno di un primo podio nella classe regina. Questione di tempo, evidentemente, perchè il Bagnaia visto a Jerez è lo specchio di un talento esploso definitivamente.

Fl.At.

