(B.T.) Sulla salita dell'Etna Matteo Fabbro ha dimostrato di avere una gran gamba e chissà cosa sarebbe potuto accadere ieri se il suo ruolo al Giro fosse stato diverso. Perché a quasi 1400 chilometri da casa, il 25enne di Codroipo ha confermato tutte le sue doti, messe in mostra tre settimane fa in una tappa della Tirreno-Adriatico, quando venne beffato a poche decine di metri dal traguardo dal ritorno di Van der Poel, conquistando il terzo posto e la chiamata per i Mondiali, anche se poi in ritiro con gli azzurri non c'è andato, avendo chiesto di essere esentato in assenza di un ruolo certo da titolare. Ricevuto il via libera dal ct Cassani, Fabbro aveva potuto continuare gli allenamenti proprio sull'Etna, dove ieri è stato tra i più attivi, portandosi in testa ed allungando sul gruppo che si trovava alle spalle dei fuggitivi, tanto da lasciar intendere che la possibilità di raggiungere Caicedo e Visconti non fosse così remota. Invece dall'ammiraglia della Bora-Hansgrohe è arrivato l'ordine di rallentare per stare vicino al capitano Majka. Il friulano ha obbedito, si è messo nuovamente a tirare e ancora una volta ha fatto un piccolo buco, a conferma che l'energia non gli mancava. Peccato, perchè probabilmente in un'altra situazione sarebbe arrivato il via libera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA