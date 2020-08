ATLETICA

PADOVA A nobilitare la terza giornata dei campionati italiani Assoluti di Padova è Leonardo Fabbri. Il pesista fiorentino lancia a 21.99, seconda misura italiana di sempre dietro ad Alessandro Andrei (un 22.91 che all'epoca, nel 1987, era record del mondo). Una misura che vale inoltre la seconda prestazione mondiale dell'anno dietro al campione olimpico Ryan Crouser (22.91) e che conferma le qualità del ventitreenne allenato dallo scledense Paolo Dal Soglio, guida anche del secondo Zane Weir (20.31) e del terzo Lorenzo Del Gatto (18.69). «Ho visto che era un buon lancio e per questo ho esultato subito - racconta Fabbri -. Le condizioni erano ideali, la pedana molto buona. Questo risultato mi conferma che sto lavorando bene e che sto seguendo le indicazioni di Paolo. Ho lanciato un metro esatto in più rispetto al 2019 che avevo terminato con 20.99. Vuol dire che sto crescendo. Speriamo di divertirci quando sarà il momento, in particolare a Tokyo nella prossima stagione».

A Schio si festeggia anche Elena Vallortigara, campionessa tricolore per la seconda volta all'aperto, dopo il titolo del 2018 e la tripletta nelle ultime edizioni al coperto. Per lei arriva la vittoria grazie al 1.88 al primo tentativo, dopo qualche problema alla quota precedente 1.84. Seconda con 1.82 Erika Furlani delle Fiamme Oro, quarta l'altra portacolori della Polizia di Stato, la friulana Desirée Rossit, con 1.79, e settima con la stessa misura Rebecca Pavan di Assindustria Padova, la società che ha organizzato questa edizione dei campionati.

La domenica dell'atletica al Colbachini è quella con il meteo più clemente, senza nubi minacciose o acquazzoni improvvisi. Anche il vento soffia con meno forza, ma quanto basta per infastidire una delle gare più attese, quella del triplo femminile. L'atleta di casa Veronica Zanon, che su questa pedana si allena spesso, prende il comando al secondo turno con 13.41. Dietro di lei con 13.23 Dariya Derkach e la vicentina Ottavia Cestonaro con 13.05. La saltatrice berica sfrutta al meglio l'ultima possibilità e salta 13.47, ma il suo primato dura poco perché anche Derkach si migliora al sesto salto atterrando a 13.56. Zanon ci prova, ma il suo 13.28 finale non basta a riconquistare il primato.

Chiude con l'argento anche Elisa Molinarolo nell'asta. Veronese di nascita, si trasferisce a Padova e oggi gareggia per l'Atletica Riviera del Brenta. Campionessa italiana indoor in carica e bronzo un anno fa all'aperto, Molinarolo chiude con 4.25 dietro solo a Roberta Bruni (4.30).

Sono due ragazze delle Fiamme Oro a infiammare il pubblico padovano con due delle poche gare di corsa del pomeriggio (il programma delle gare della tre giorni nel complesso lascia qualche perplessità). La più esperta Ayomide Folorunso vince i 400 ostacoli in 5647 senza problemi, mentre la giovanissima (classe 2001) Dalia Kaddari (2330) chiude in volata con un grintoso rettilineo finale nei 200, davanti a Irene Siragusa (2339) e alla veronese Gloria Hooper (2357). Nella gara di disco, primo titolo italiano per Daisy Osakue con 58.26 e bronzo per la figlia d'arte vicentina Diletta Fortuna che arriva a 52.39, seconda misura di sempre per una under 20 con un miglioramento di oltre un metro.

