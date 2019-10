F1, Hamilton con il titolo in tasca torna al suo primo amore: la boxe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOMOBILISMOLewis Hamilton ha un rapporto speciale col Messico. Qui ha conquistato i suoi ultimi due titoli mondiali, e domenica potrebbe riuscirci per la terza volta consecutiva. In occasione del 16. Gp del 2019, un gruppo di preparatori atletici della Puma, che è uno dei principali sponsor del britannico, ha ideato per il campione del mondo un allenamento speciale. Così Hamilton è salito sul ring per sfidare' Julio Cesar Chavez, ex fuoriclasse del ring e pluri-iridato, con il quale ha scambiato qualche colpo: in pratica, i due hanno...