Jannik Sinner vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam in Olanda (veloce indoor, montepremi 2.013.855 euro).Il 18enne altoatesino di Sesto Pusteria, numero 79 del mondo, sconfigge il belga David Goffin, numero 10 del ranking Atp, quarta testa di serie e uno dei favoriti per la vittoria finale, con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-5 in due ore di gioco.

Convincente prestazione per l'azzurro, allievo di Riccardo Piatti, che entra tra i migliori 8 di un 500 per la prima volta in carriera e rimedia ad un inizio di stagione piuttosto negativo, con tre uscite al primo turno e un solo successo sul campo nel debutto degli Australian Open. A 18 anni e 5 mesi, Sinner conquista così per la prima volta un successo contro un Top 10. L'altoatesinor, al momento con nuovo best ranking virtuale al numero 68, incontrerà oggi nei quarti di finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

La prova di David Goffin non è stato certo esaltante, ma Sinner è stato bravissimo ad approfittarne, restando freddo e lucido nel reagire ai pochi errori commessi. Il ragazzo della Val Pusteria ha iniziato perdendo subito il servizio (alla quinta palla-break) nel lunghissimo gioco d'apertura del primo set, ma ha messo a segno immediatamente il contro-break e si è ripreso giocando ad alti livelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA