EVOLUZIONEMILANO Addio Mytaxi, ben arrivato Free Now. La piattaforma di ricerca e prenotazione diretta dei taxi nata 10 anni fa e oggi attiva in cento città europee, con oltre 14 milioni di clienti e 100.000 conducenti associati, cambia nome e diventa un prezioso tassello del puzzle creato dall'alleanza tra Bmw e Mercedes-Benz, che hanno unificato le loro attività nel settore dei servizi di mobilità, a partire dalla fusione tra Car2go e Drive Now che ha rivoluzionato il mondo del car sharing sotto l'etichetta Share Now.In Italia, dove...