CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVOLUTATORINO Passano gli anni, ma Alfa Romeo Giulietta conferma la propria presenza all'interno del segmento C. Una decisione a cui seguono una serie di aggiornamenti, necessari per rimanere al passo con la concorrenza. I particolari accostamenti cromatici e una gamma rinnovata in alcune denominazioni e specifiche di allestimento, sono i punti di maggiore interesse di questo Model Year 2019. E se da un lato la scelta delle motorizzazioni si aggiorna alle normative Euro 6d-Temp, dall'altra le unità che la compongono sono una certezza del...