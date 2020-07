EVOLUTA

MONACO È il modello più venduto al mondo dell'articolata e ambiziosa famiglia Q, lettera che nell'offerta Audi identifica le vetture a ruote alte. Merita le attenzioni che è giusto riservare a un'autentica prima della classe, e il rinnovamento della Q5 lo dimostra sia con il look, ora più incisivo e in linea con il recente linguaggio stilistico dei quattro anelli, sia con i contenuti tecnologici che lo collocano ancora una volta ai vertici della categoria.

Emblematica in tal senso una prima mondiale che promette di riscrivere le regole del gioco nel campo dell'illuminazione automobilistica: le luci posteriori Oled (Organic led) garantiscono una versatilità estetica e funzionale fino a ieri impensabile. Infatti non solo questi proiettori opzionali consentono a ciascun cliente di scegliere la configurazione della firma grazie ai tre nuclei luminosi, ciascuno dei quali composto da sei sezioni che garantiscono un'ampia possibilità di scelta, ma offrono un contributo importante alla sicurezza.

Sono luci intelligenti che, oltre a garantire un'illuminazione ampia e omogenea, offrono alcune innovazioni come la segnalazione di prossimità che a vettura a ferma accende tutti i segmenti se un altro utente della strada si avvicina a meno di due metri dalla Q5, per tornare alla condizione normale non appena la vettura riparte. E quale che sia la configurazione scelta dal cliente, quando si seleziona la modalità di marcia dynamic le luci posteriori assumono un aspetto caratteristico, quasi a segnalare a chi segue che il guidatore intende fare sul serio.

FINESTRA SUL FUTURO

Con l'Oled la Q5 apre una finestra sul futuro, ma il carico di novità non si ferma qui. La gamma rinnovata imbocca con decisione la strada ormai obbligata - dell'elettrificazione a cominciare dalla versione 2.0 (40) Tdi quattro S tronic con cui debutterà in Europa: il turbodiesel da 204 cv è infatti assistito da un sistema mild-hybrid a 12 Volt che contribuisce a ridurre i consumi (fino a 0,3 litri in meno ogni 100 km), recuperando in decelerazione fino a 5 kW di potenza e consentendo alla vettura di veleggiare a motore acceso o spento quando viene rilasciato l'acceleratore a velocità compresa tra 55 e 160 km orari.

Successivamente al lancio previsto in Italia per l'ultimo trimestre 2020 con un listino ancora da definire si aggiungeranno lo stesso turbodiesel con due ulteriori livelli di potenza, un potente V6 Tdi mild-hybrid a 48 Volt e due declinazioni mild-hybrid a 12 V del 2.0 Tfsi turbo a iniezione diretta di benzina. Due livelli di potenza anche per la versione ibrida plug-in, anch'essa attesa in un secondo momento. A favore dell'eccellenza dinamica che è lecito attendersi da ogni Audi giocano i sette programmi di guida che agiscono su sterzo, sospensioni ed erogazione della potenza.

SUPERCONNESSA

Tra questi, le regolazioni allroad e offroad sono disponibili solo se la vettura ha le sospensioni pneumatiche opzionali. Non meno incisiva l'evoluzione per quanto riguarda la connettività e l'infotainment grazie alla terza generazione dell'interfaccia uomo-macchina Mmi che ha aumentato di oltre dieci volte la capacità di calcolo, aumentando la facilità di gestione delle informazioni e delle funzioni e replicando sul display Tft ad alta risoluzione da 10,1 pollici a centro plancia la familiare intuitività degli smartphone. E consentendo di sfruttare al meglio le potenzialità dei pacchetti Audi connect e connect plus che grazie alla connettività Car-to-X mantengono le vetture dei quattro anelli in costante contatto tra loro, per scambiarsi in tempo reale informazioni preziose.

Inutile dire che la rinnovata Q5, cresciuta in lunghezza di 19 mm altezza e larghezza non sono variate a vantaggio dello spazio per passeggeri e bagagli (il volume del vano a loro dedicato variano da 550 a 1.550 litri), dispone di numerosi sistemi Adas (assistenza alla guida) che grazie alla tecnologia predittiva valutano in anticipo la configurazione del percorso e aiutano il guidatore a prendere le decisioni più opportune.

Gimpiero Bottino

