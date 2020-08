EVOLUTA

CUNEO Adesso ce l'hanno quasi tutti, compresi i marchi premium. «Ma la tecnologia mild-hybrid è stata una nostra idea, la lanciammo già nel 2016, un anno dopo sulla Swift», ricorda il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. Che rilancia: «Fu subito un successo ed è stata estesa a tutta la gamma. Non a caso dopo Toyota oggi c'è proprio Suzuki nella classifica delle ibride più vendute sul nostro mercato».

Ibrido leggero significa che non viaggi mai in elettrico puro, ma disponi di una batteria che funge anche da generatore e regala un plus di coppia nell'avvio e quando il motore termico lo richiede. Per la Casa giapponese questa tecnologia è alla seconda generazione e adesso ne beneficia la rinnovata Swift, un modello bestseller. La compatta riparte con un restyling (nuovi i proiettori full-led e la griglia anteriore, rivisti gli interni) e con tecnologie più sofisticate, dopo 7,3 milioni di unità vendute, di cui 111mila in Italia dal lancio nel 2005. La eco-tecnologia debutta anche in campo sportivo, perché la nuova Swift Hybrid Sport diventa la prima vettura ibrida in gara nei rally.

TRE ANIME DIFFERENTI

In 3,84 metri di lunghezza, la nuova Swift mild-hybrid nasconde tre anime: agile cittadina, versatile compatta e perfino protagonista del motor sport. Inoltre è anche l'unica, nel segmento, ad offrire la trazione integrale (4x4 AllGrip) che trasferisce da sola la coppia al posteriore quando le ruote anteriori perdono aderenza.

Altra scelta è tra il cambio manuale a 5 rapporti o l'automatico Cvt. La generazione evoluta Hybrid adotta l'inedito motore 1.2 Euro6D già scelto per la Ignis, un 4 cilindri a benzina con potenza di 83 Cv e coppia di 107 Nm: il picco si registra a soli 2.800 giri, un regime molto inferiore al motore precedente. Suzuki ha migliorato il sistema basato sull'Integrated Starter Generator, che funziona da alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico per fornire coppia aggiuntiva quando serve spunto ai bassi regimi, come in fase di partenza e di sorpasso. La nuova Swift ha ora una batteria da 10Ah (maggiorata rispetto ai precedenti 3Ah).

PIÙ ASTEMIA

Inoltre la vettura accede a tutti i vantaggi fiscali, compresi gli incentivi statali. I consumi (3,9 litri per 100 km, 4,2 la 4x4) e le emissioni (88 g/km) sono scesi del 6 e del 5%. Consumi ridotti nel ciclo urbano addirittura del 26%, in dotazione un corredo completo di sistemi di sicurezza per la guida autonoma di livello 2, di serie sin dalla versione d'accesso Cool.

Cumulando 4.500 euro di sconto per incentivi e bonus il listino parte da 12.790 euro per la Cool 2WD e arriva a 19.350 per la Sport che abbina un motore elettrico a 48V Integrated Starter Generator da 10 kW (13,6 Cv) al turbobenzina 1.4 BoosterJet da 129 cavalli.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

