EVOLUTA AMSTERDAM La Toyota Yaris è pronta per la sua quarta generazione e lo fa cambiando davvero tutto, tranne l'ambizione di recitare ancora una volta un ruolo da protagonista e continuare il crescendo che l'ha accompagnata in questi anni. Se la prima generazione, nata nel 1999, aveva meno del 5% di quota di mercato, la terza è arrivata al 7,3% e, nonostante abbia alle spalle 8 anni di vita, continua ancora a incontrare i favori dei clienti, prima di tutto in Italia che è di gran lunga il mercato migliore per la giapponese costruita in...