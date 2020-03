Anomala in tutto. Anche nello sport e nel calcio. Perché se i campionati di vertice (Premier League compresa) sono stati fermati, l'attività di base in Inghilterra va avanti. Soprattutto quella dei Colleges, che essendo scuole non sono state chiuse. Un'attività molto intensa, considerando che si articola su diverse discipline e non soltanto su quella del calcio, con gli impianti sportivi che sono quasi tutti collocati all'interno delle scuole. In questo week-end, le tante gare in programma in tutto il Paese sono state regolarmente giocate perchè, fanno sapere, il Governo ha dato disposizioni che le Scuole restino aperte.

Che l'Inghilterra viva in un mondo a parte e stia sottovalutando clamorosamente la pandemia, lo dimostra anche il comportamento del portiere dell'Everton, Jordan Pickford, autore di una grave leggerezza. Nonostante fosse in quarantena assieme a tutta la squadra (dopo la positività del tecnico dell'Arsenal Arteta dell'Arsenal e del calciatore Odoi del Chelesa, che sono stati avversari dei toffees) l'estremo difensore è stato immortalato dal tabloid Sun mentre in compagnia di amici si trovava in un pub lontano da Liverpool, a Durham, a bere una birra dopo aver seguito un incontro di boxe. La voglia di calcio degli inglesi, si è anche riversata sui tanti campi di periferia, che ospitano gare improvvisate tra i presenti, che sono stati letteralmente presi d'assalto in questo week-end.

