Europei under 21: rivincita sulla Germania, a Udine trionfa la Spagna

LA FINALEUDINE Fiesta spagnola alla Dacia Arena. A distanza di due anni la Spagna Under 21 si prende la rivincita sui pari età della Germania, alzando al cielo il trofeo continentale dopo il ko a Polonia 2017. Si tratta del quinto successo per gli iberici (che raggiungono l'Italia nel medagliere), giunto al termine di una gara che fin dall'avvio si era messa bene per la compagine di Luis de la Fuente, in vantaggio all'ottavo minuto con il napoletano Fabian Ruiz. Nonostante una grande reazione, la Germania si è trovata a soccombere nuovamente...