Europei: oro per Foconi, Garozzo è d'argento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMAOro e argento, subito, agli Europei di Dusseldorf, per l'Italia. In Germania la finale del fioretto è tutta azzurra, stravince il ternano Alessio Foconi, 15-4 a Daniele Garozzo, al terzo argento continentale. Il primo posto è per il campione del mondo in carica, numero uno del ranking, sul catanese oro olimpico a Rio, fermo a un titolo continentale. Era da Lipsia 2010, con Andrea Baldini su Valerio Aspromonte, che l'Italia non monopolizzava la finale, caratterizzata dal videocheck, come avviene in molti sport. A Sheffield 2011 e a...