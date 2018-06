Europei: nel fioretto Errigo d'argento, bronzo alla Volpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCHERMAE' come se Arianna avesse perso Teseo, non solo il filo. Arianna è Errigo, vicecampionessa d'Europa, dietro la solita Inna Deriglazova, che tuttavia aveva battuto un anno fa, a Tbilisi. La russa è la migliore dal declino di Valentina Vezzali, ferma a 9 i tocchi della lombarda, che in semifinale si era aggiudicata il derby con Alice Volpi (medaglia di bronzo). Arianna domina, dalla mattina: 15-3 alla tedesca Hampel, a 4 la russa, a 11 il quarto con l'altra tedesca, Sauer. Lascia a 9 stoccate Alice che nella nella fase a gironi aveva...