Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYOttimo esordio delle azzurre al Campionato Europeo. Nel primo match disputato a Zara in Croazia l'Italia ha battuto la Bielorussia per 3-0 (25-20, 25-28, 25-16). Un match dall'avvio equilibrato nel corso del quale le Sylla e compagne sono cresciute e sono riuscite a imporre il proprio gioco. Migliori realizzatici della partita Elena Pietrini (autrice di 19 punti e 2 ace con un 63% in attacco) e Paola Egonu (20 punti, 4 ace e 62% in...