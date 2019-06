Europei, le azzurre aprono con la Turchia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETPrende il via oggi l'EuroBasket Women 2019 della nazionale femminile. Le azzurre, guidate dall'ex campionessa Wnba Cecilia Zandalasini, esordiscono a Nis, in Serbia contro la Turchia (18,30 Sky), primo impegno del girone C. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l'Ungheria, il 30 c'è la Slovenia.La squadra di Marco Crespi è volata martedì da Roma a Belgrado, poi quattro ore di pullman per arrivare a Nis. L'esordio non è dei più semplici. La Turchia negli ultimi anni si è trasformata nella nostra bestia nera. L'abbiamo...