Europei indoor, debutto azzurro per Rebecca Borga

ATLETICATre esordienti assoluti tra i 27 azzurri convocati dal ct Antonio La Torre per i campionati europei indoor di atletica in programma a Glasgow dall'1 al 3 marzo: sono il triplista Tobia Bocchi e le staffettiste Rebecca Borga e Virginia Troiani, mentre il più giovane della spedizione è l'ottocentista Simone Barontini, 20 anni compiuti a gennaio. Tra i selezionati c'è anche Fabrizio Donato, vincitore due anni fa dell'argento nel triplo a Belgrado, e il capolista europeo stagionale dell'alto Gianmarco Tamberi, in forma mondiale.Tra i 14...