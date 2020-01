Europei, il Setterosa si impone all'esordio: 13-4 alla Germania

PALLANUOTO

BUDAPEST Comincia bene l'avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto. A Budapest le azzurre hanno battuto all'esordio la Germania 13-4 e si preparano per la seconda sfida con la Spagna. Primo step superato con le tedesche, in una rassegna che mette in palio, alla vincente, il pass per i Giochi di Tokyo: obiettivo dell'Italia che ancora deve qualificarsi per le Olimpiadi. Ed è una buona partenza per il nuovo ct Paolo Zizza. «L'inizio è stato un po' contratto nel quale abbiamo concesso qualche gol di troppo da posizione di centroboa - l'analisi del tecnico del Setterosa -; poi le ragazze si sono sciolte, producendo tanto e finalizzando anche molto bene. C'era voglia di giocare. Lo spirito nel gruppo è ottimo, con le giocatrici più esperte che stanno aiutando molto quelle giovani. Ora abbiamo la Spagna, ci aspetta un'altra gara, decisamente impegnativa».

Molto soddisfatta Carla Carrega appena sette presenze con la Nazionale maggiore e all'esordio: «È una grande emozione. Mi aspetto molto da questo europeo per il quale ci siamo preparate tantissimo - racconta l'azzurra -. Nella squadra c'è una competizione positiva e bisogna sempre essere all'altezza». Oggi pomeriggio la sfida con la Spagna, che ieri ha superato la Francia 15-6.

