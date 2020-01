Europei: il Settebello batte anche la Francia, i quarti a un passo

BUDAPEST L'Italia procede a punteggio pieno nel suo cammino nel girone D degli Europei di pallanuoto a Budapest, batte 10-7 la Francia dopo aver superato 10-6 la Grecia all'esordio e vede avvicinarsi l'obiettivo dei quarti di finale.

Il Settebello è stato sempre avanti nel punteggio, trascinato dalle triplette di Figlioli e Di Fulvio e dalla difesa che ha neutralizzato dieci chance su quindici in inferiorità numerica, ma il ct Alessandro Campagna non ha gradito del tutto la prova dei suoi. In particolare, per non avere quasi mai sfruttato a dovere l'uomo in più, con un solo gol all'attivo su nove superiorità. Qualche momento di calo, forse dovuto ad un eccesso di confidenza, si è registrato sul punteggio di 9-4. A metà dell'ultimo periodo la Francia si è riportata sul 9-7, ma Echenique poco dopo ha messo in porta il 10-7 risultato che non è più cambiato.

«Non è stata una grande prestazione perché in ogni fase di gioco abbiamo fatto buone cose ed altre meno - ha dichiarato il tecnico dei campioni del mondo -. In difesa bene la fase del pressing e meno bene la zona; nella fase d'attacco talvolta abbiamo giocato bene. Molto male invece con l'uomo in più». Domani gli azzurri affronteranno la Georgia, battuta dalla Grecia 17-10, nell'ultima partita della fase preliminare che vale il primo posto del raggruppamento. Rientra Stefano Luongo, assente con i transalpini, che ha scontato la giornata di squalifica.

