Europei, il fioretto maschile si accontenta del bronzo

SCHERMAArriva solo un bronzo, nella prima giornata a squadre degli Europei di scherma. A Dusseldorf, è terzo il fioretto, per 45-36 sulla Russia. Il campione europeo Alessio Foconi, il finalista Daniele Garozzo, Giorgio Avola e Andrea Cassarà superano all'esordio l'Ucraina per 45-28 nei quarti. In semifinale, il ko 45-40 contro la Germania padrona di casa, è una mezza delusione perchè gli azzurri erano i più forti e i tedeschi perderanno di brutto la finale, quasi doppiati dai francesi. Si ferma invece ai piedi del podio la sciabola...