Europei di cross: Crippa trascina l'Italia sul podio

TILBURG Sale sul podio la squadra maschile italiana agli Europei di corsa campestre, a quattro anni dall'ultima volta. Gli azzurri si prendono il bronzo con una bella prova corale a Tilburg (Olanda), guidati dal 22enne Yeman Crippa. L'atleta delle Fiamme Oro padova chiude sesto (29'14 sui 10,3 km) in una volata decisiva per le sorti della classifica. Poi, il prezioso undicesimo posto in rimonta del rientrante Daniele Meucci (29'26), capitano del team, e la ventesima piazza della matricola Nekagenet Crippa (29'47), fratello maggiore di Yeman,...