EUROPEI DI ATLETICA (m.n.) Forza Daisy, throw far or go home, gli autori dello striscione esposto all'Olympiastadion non hanno dubbi: o la Osakue lancia lontano, oppure torna a casa. La 22enne di Moncalieri coglie il disco al balzo e «siccome non volevo andarmene a casa ho dovuto lanciare lontano»: 59,73 quanto basta per superare il minimo (58.50) che consente l'accesso diretto alla finale. Domani sera tra le migliori 12 d'Europa del lancio del disco ci sarà anche l'incredula Daisy: «Ho ancora i brividi addosso, perché ci speravo ma non...