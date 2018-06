Europei. Argento agli azzurri del fioretto Le spadiste si fermano ai piedi del podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMAAbbiamo due giorni di gare, per rendere gli Europei di Novi Sad un po' più dell'Italia. L'oro non vuole arrivare, è incredibile, nella manifestazione internazionale più comoda, nella storia. Ieri l'argento del fioretto e il quarto posto della sciabola femminile. La quinta medaglia in realtà è una sconfitta, il secondo posto per il ct veneziano Andrea Cipressa (voto 6) migliora comunque il terzo di un anno fa, in Georgia ma il 45-38 dalla Russia è molto netto, con buon avvio ma rimonta profonda. Daniele Garozzo (6,5), Giorgio Avola...