Europe Cup, Reyer battuta ma va in finale con Avellino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET(ld) La sconfitta più dolce. Trentasette anni dopo, la Reyer Venezia torna in una finale europea: battuta 83-80 in Olanda dal Groningen, l'Umana difende il +10 ottenuto all'andata al Taliercio, volando così all'atto decisivo della Fiba Europe Cup da disputare contro Avellino (mercoledì l'andata, il 2 maggio il ritorno) per una finale continentale tutta italiana che mancava da 25 anni, dall'atto decisivo della Korac 1993 tra Milano e Roma.Per volare in finale, però, Venezia deve soffrire contro una squadra poco tecnica ma...