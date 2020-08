EUROPA LEAGUE

MILANO Priorità assoluta all'Europa League. È il diktat di Suning all'Inter, che sogna il primo trofeo della propria gestione. Nel frattempo, Steven Zhang è atterrato in Germania per assistere alla semifinale di stasera contro lo Shakhtar. Il presidente è arrivato nel ritiro di Dusseldorf intorno all'ora di pranzo, facendo il suo ingresso nell'hotel che ospita i nerazzurri assieme ai due amministratori delegati, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, e dal vice direttore sportivo, Dario Baccin. I sorrisi hanno (per ora) archiviato i malumori delle scorse settimane.

L'Inter ha anche postato sui suoi profili social la foto dell'incontro tra Zhang e Antonio Conte (entrambi con regolare mascherina). Il tanto atteso faccia a faccia è rinviato al termine della manifestazione continentale e servirà per chiarire le reali intenzioni dell'ex ct. «Fa sempre piacere a me e ai calciatori la visita del presidente e la sua presenza qui con noi. Per me è un valore aggiunto in ogni situazione, sia per me che per i calciatori» ha assicurato l'allenatore nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia.

FORMAZIONE CONFERMATA

L'obiettivo è la finale di Colonia di venerdì 21 agosto. Per centrarlo il tecnico nerazzurro ha deciso di confermare la formazione già vista contro Getafe e Bayer Leverkusen. Così salvo sorprese dell'ultimo minuto, ci sarà Godin in difesa con de Vrij e Bastoni (ancora panchina per Skriniar) e sarà D'Ambrosio l'esterno destro con Candreva pronto a subentrare. Come Eriksen, che a gara in corso riesce a dare più vivacità al gioco dell'Inter. O come Sensi, che potrebbe regalare minuti di grande qualità adesso che ha smaltito i suoi infortuni. I tre in mediana saranno Barella, Brozovic e Gagliardini con Young a sinistra. In attacco non si tocca la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga arriva da nove gol di fila in Europa League e punta a migliorare il record. Non sarà a disposizione Sanchez: il cileno è fuori per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata nei quarti contro il Bayer. Un'assenza pesante per Conte. «Sfidiamo l'avversaria più forte del nostro cammino in Europa League, ma non abbiamo paura. Venderemo cara la pelle. Paura è una parola che non fa parte del nostro vocabolario. Noi unica italiana in corsa? Non siamo i salvatori della patria. Abbiamo fatto il nostro cammino senza guardare gli altri», ha detto. «Abbiamo onorato tutte le competizioni arrivando fino in fondo, il nostro obiettivo è quello di migliorare noi stessi - ha aggiunto Conte-. Personalmente se dovesse arrivare un successo europeo sarei contanto per il club, non per me stesso. Non penso alla bacheca personale ma a quella del club che decide di assumermi».

PENULTIMO OSTACOLO

Lo Shakhtar non è da sottovalutare. Marlos, Taison e Junior Moares sono avversari ostici. «Sono tranquillo, ci siamo preparati per superare questa semifinale - dice Luis Castro, tecnico degli ucraini-. Sappiamo che sarà difficile ma credo che anche per l'Inter sarà altrettanto difficile. I nerazzurri hanno un modo di preparare la partita eccezionale, specie nel passare dalla difesa all'attacco. Ma la tranquillità, comunque, è nel nostro Dna, per questo arriviamo a questa partita così», ha spiegato il tecnico dello Shakhtar, che sogna finale e trofeo. Così da ripetere il successo dello Shakhtar di Lucescu del 2009.

